Bolsas contidas face à pandemia apesar de resultados positivos das empresas

09h36

Contas positivas das cotadas não conseguem tirar bolsas do "vermelho-covid"

As bolsas na Europa unem-se no vermelho, embora em grande parte com quedas algo ligeiras. Os resultados positivos que estão a ser divulgados pelas empresas europeias não estão a ser suficientes para afastar os receios quanto aos efeitos económicos de uma onda de covid-19 cada vez mais gravosa.



O Stoxx600, o índice que agrega as 600 maiores cotadas da Europa, recua 0,23% para os 355,12 pontos. Este índice subiu em apenas três sessões das últimas 12 e já tocou mínimos de praticamente um mês - 25 de setembro - esta terça-feira. Os setores do turismo, matérias-primas, retalho e automóvel são aqueles que mais perdem, em torno de 1,5%.



Noutras praças europeias as quebras são ligeiras, em torno de 0,1%, como é o caso de Madrid, Londres e Frankfurt. Contudo, em Lisboa e em Paris as perdas são superiores a 1%.



Na banca, os resultados são animadores. O HSBC agradou ao reportar que as perdas no negócio de crédito se situarão no valor mais baixo do intervalo previsto. O espanhol Santander surpreendeu ao superar as estimativas de lucro avançadas pelos analistas e abre a porta a um retorno à entrega de dividendos.



Contudo, os governos europeus, ao optarem por regressar a restrições à atividade e circulação de forma a controlar a pandemia, estão a preocupar os investidores quanto ao efeito na economia. França já admitiu que a situação está a tornar-se semelhante à d março e que, desta vez, pode ser ainda pior.