Bolsas seguem no vermelho contagiadas pelo pessimismo de Powell

08:58

Europa em queda com pessimismo de Powell a pressionar

As principais praças europeias abriram a sessão de hoje em queda, com o Stoxx 600, índice que reúne as 600 maiores cotadas da região, a perder 0,91% para os 330,98 pontos.



Todas as bolsas do continente e todos os setores seguem a negociar "no vermelho", com a tecnologia e o setor automóvel a liderarem as quedas (-1,40% e -1,43%, respetivamente).



A pressionar o sentimento europeu está o discurso de ontem de Jerome Powell, presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, que se mostrou pessimista quanto à duração da atual recessão provocada pelo novo coronavírus.



Powell deu sinais de que a atual crise pode demorar mais do que o previsto, pondo em cima da mesa a hipótese de novos estímulos monetários para almofadar o impacto que o novo coronavírus está a ter na economia da região.



No foco dos investidores está também a nova vaga de contágios da covid-19, depois de Coreia do Sul, China e Alemanha terem reportado novos casos de infeção após o levantamento das restrições.



Nos Estados Unidos, os futuros travaram as quedas e seguem agora a negociar à tona da água, com a esperança de que não sejam precisos gastos adicionais do governo e medidas da Fed para conter a recessão.



A temporada de resultados continua nos dois continentes e reflete o impacto da covid-19 nas operações. Contudo, a norte-americana Cysco Systems conseguiu superar as estimativas dos analistas quanto ao número de vendas, fazendo disparar as ações na pré-abertura de Wall Street.