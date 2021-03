Bolsas sem rumo certo à espera do veredicto dos bancos centrais

há 27 min. 07h29

Bolsas em modo de espera antes da Fed

Os futuros das ações da Europa e dos Estados Unidos oscilam entre ganhos e perdas pouco acentuadas, com o mercado à espera do final da reunião de dois dias da Reserva Federal dos Estados Unidos esta quarta-feira.





O foco está sobretudo na atualização das projeções do banco central para o crescimento económico e para os juros, numa altura em que a melhoria das expectativas para a recuperação tem alimentado receios relacionados com a subida da inflação e impulsionado as taxas de juro globais.





Os investidores têm estado a posicionar-se para que o banco central aumente os custos de financiamento antes do que sugere o "guidance" actual, como é visível pela rotação de ações de crescimento para ações de valor.





O investidor de obrigações Bill Gross previu numa entrevista à TV Bloomberg que a inflação subirá para 3% a 4% nos próximos meses.





A seguir à Fed, na quinta-feira, será a vez do Banco de Inglaterra e, logo no dia seguinte, do Banco do Japão.





Na sessão asiática também não houve um rumo definido, com o japonês Topix a subir 0,1%, o sul-coreano Kospi a descer 0,5%, o chinês Shanghai Composite a deslizar 0,1% e o Hang Seng de Hong Kong a fechar quase inalterado.