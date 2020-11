Bolsas estabilizam em alta e petróleo em queda com tensão na OPEP+

09h26

Bolsas europeias estabilizam em terreno positivo

As bolsas europeia negoceiam em terreno positivo na última sessão desta semana, isto depois de uma abertura em que as principais praças do velho continente negociaram sem rumo definido e alternando entre ganhos e perdas, como no caso do índice lisboeta PSI-20.



Isto acontece numa fase em que os investidores demonstram alguma precaução quanto à evolução dos mercados depois dos ganhos acumulados nas últimas semanas, sobretudo devido ao otimismo decorrente do desenvolvimento de vacinas contra a covid-19.



Os investidores pesam as recentes valorizações bolsistas face ao agravar da situação pandémica na Europa e também nos Estados Unidos, circunstância que pode acentuar os efeitos recessivos da crise da covid-19.



O índice de referência europeu Stox600 soma ténues 0,04% para 391,80 pontos depois de dois dias no vermelho, com o setor da banca a impulsionar e os setores dos media e do imobiliário a impedirem uma subida mais consistente.



Apesar da subida da generalidade dos congéneres europeus, e com uma desvalorização próxima de 11%, o banco Sabadell é a cotada com pior registo depois de as negociações para uma fusão com o BBVA terem fracassado.



Já o PSI-20 avança 0,37% para 4.624,14 pontos, isto depois de ontem ter transacionado em máximos de 5 de junho. A Mota-Engil está a impulsionar ao disparar 10% para 1,648 euros e assim negociar em máximos de 31 de agosto depois da notícia de que a chinesa CCCC vai comprar uma participação 23% na cotada portuguesa por 169,4 milhões de euros.



Em Wall Street, a sessão de hoje será mais curta depois de ontem terem feito uma pausa para comemoração do Dia de Ação de Graças. A sessão bolsista será mais curta com as praças norte-americanas a fecharem às 13:00 (18:00 de Lisboa).