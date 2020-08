Europa segue ganhos de Wall Street e petróleo prolonga perdas

08h56

Europa animada com máximos de Wall Street. Resultados em foco

As principais praças europeias abriram a sessão desta terça-feira a negociar em alta, com o índice Stoxx 600 a ganhar 0,65% para os 4.376,20 pontos, acompanhando os ganhos em Wall Street que levaram o tecnológico Nasdaq Composite a novos máximos históricos.



Os avanços nos setores automóvel e da banca estão a impulsionar todo o espectro europeu, com as principais bolsas a oscilarem entre uma leve queda em Londres e um ganho de 1% em Madrid, uma capital onde a preponderância do setor da banca é muito forte.



A dar força estão as notícias vindas do outro lado do Atlântico. Ontem, o líder da Casa Branca, Donald Trump, anunciou que iria expulsar a aplicação chinesa TikTok do território norte-americano até ao dia 15 de setembro, a menos que seja adquirida por alguma empresa dos Estados Unidos.



A gigante tecnológica Microsoft andava de olho na rede social detida pela ByteDance já desde o final da semana passada e agora é provável que faça um esforço extra para concretizar a sua aquisição. No entanto, meios de comunicação da China disseram que o governo de Pequim não iria aceitar vender a sua nova joia das redes sociais.



De acordo com o China Daily, Xi poderá responder de forma veemente a Trump caso a venda da rede social seja forçada.



Em foco estão ainda os resultados empresariais, com a petrolífera BP a destacar-se nesta manhã, depois de ter anunciado um corte dos dividendos pela primeira vez numa década.