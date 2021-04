Bolsas em leve alta com investidores de olho nos resultados. Covid na Índia pressiona petróleo

há 51 min. 09h18

Europa em leve alta com resultados a comandarem o sentimento

As ações europeias estão a negociar em leve alta nesta manhã, com os investidores a acompanharem os resultados das empresas na pré-abertura, apesar dos receios em torno das empresas de energia devido aos elevados preços do cobre.



O índice de referência para a região, o Stoxx 600, está a ganhar 0,12% para os 439,52 pontos, depois de ter terminado a sessão da passada sexta-feira com a sua primeira queda semanal nos cerca de últimos dois meses.



As empresas ligadas à extração de minério são as que mais valorizam nesta primeira hora de negociação, devido ao preço do cobre que está em máximos de uma década.



Quem valoriza também é o setor do turismo, desde hotéis até empresas de viagens, depois de a Comissão Europeia ter dito que vai vacinar os turistas norte-americanos que queiram viajar até ao bloco central no verão.