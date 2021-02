Bolsas sem tendência após novos recordes em Wall Street

07h18

Futuros tímidos após novos recordes em Wall Street

Os futuros das ações europeias e norte-americanas estão a negociar sem uma tendência definida na pré-abertura de sessão desta sexta-feira, depois de ontem terem sido tocados novos recordes em Wall Street.



Para já, os futuros do pan-europeu Stoxx 50 - que agrupa as 50 maiores cotadas da região - seguem inalterados e os futuros do norte-americano S&P 500 perdem 0,2%, depois de ontem ter atingido um máximo histórico a maio da sessão.



Durante a madrugada em Lisboa, a sessão asiática decorreu com menos liquidez do que é habitual uma vez que algumas das maiores praças estão encerradas devido ao feriado do novo ano lunar chinês. O índice do Japão valorizou 0,2%.



Já na Austrália, a bolsa S&P/ASX 200 caiu 0,6%, depois de o Governo ter decretado um novo confinamento durante os próximos cinco dias, devido a alguns receios quando a uma propagação de uma nova variante da covid-19.



Ontem, o mercado laboral dos Estados Unidos mostrou resiliência, depois de o número de novos pedidos do subsídio de desemprego ter caído, numa altura em que os investidores continuam de olho na apresentação de resultados por parte das empresas.