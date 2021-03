Bolsas sem tendência definida após venda em bloco de ações do fundo Archegos

07h44

Futuros sem tendência definida após venda em bloco na sexta-feira. Canal do Suez em foco

Os futuros das ações europeias estão a negociar sem tendência definida na manhã desta segunda-feira, depois de, durante a madrugada em Lisboa, se ter registado uma sessão mista também nas bolsas asiáticas.



Os investidores estão ainda a assimilar as notícias sobre a venda de blocos de ações na passada sexta-feira, depois de os gigantes Goldman Sachs e Morgan Stanley terem vendido um bloco de 20 mil milhões de dólares de ações, que pertenciam ao fundo de investimento Archegos Capital Management, fundado por Bill Hwang.



No Japão, o principal índice sofreu uma queda à boleia das ações do banco Nomura - que se despenhou 16,3% - que alertou para uma possível perda "significante" que poderá estar relacionada com a venda de ações detidas pelo Archegos, avança o Financial Times nesta manhã.



Os futuros das ações norte-americanas caem pela mesma razão, uma vez que os investidores estão a avaliar possíveis perdas ainda por desvendar. O fundo de investimento era especializado na negociação de empresas cotadas sobretudo nos EUA, China, Japão, Coreia do Sul e Europa.



Em foco está também o navio de carga preso no Suez, numa altura em que a equipa destacada para voltar a desbloquear o canal mostrou progressos, com o Ever Given a voltar a flutuar, apesar de ainda não ser claro quando voltará a ser permitida a passagem de outros navios.



Esta semana os investidores estarão atentos ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que irá divulgar o seu novo pacote orçamental destinado às insfrastruturas, na próxima quarta-feira.