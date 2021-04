Europa renova máximos históricos à boleia dos resultados. Euro no maior ciclo de ganhos em quatro meses

07h44

Futuros da Europa em leve queda com investidores em modo "wait and see"

Os futuros das ações europeias estão a negociar em queda na pré-abertura desta quinta-feira, depois de ontem as maiores bolsas de Wall Street terem ofuscado os bons resultados da banca, devido a uma queda no setor tecnológico, proporcionada pela estreante Coinbase.



Por esta altura, os futuros do Stoxx 50 - índice que agrupa as 50 maiores empresas da região - estão a cair 0,1%, contrariando a tendência registada nos futuros do norte-americano S&P 500, que avança 0,2%. Na Ásia, os principais índices viveram mais uma sessão sem uma tendência definida, oscilando entre perdas de 0,8% em Hong Kong e ganhos de 0,3% no Japão.



Na China e em Hong Kong as quedas foram proporcionadas pelo banco central de Pequim que está a fazer um esforço para conter a subida da alavancagem dos bancos da região.



As tensões entre os Estados Unidos e a Rússia estão a concentrar também a atenção dos investidores, depois de a administração de Joe Biden, líder da Casa Branca, ter dito que ia agir contra os cidadãos e as entidades de Moscovo por alegada manipulação das eleições presidenciais norte-americanas.



Ainda assim, as ações a nível global continuam a negociar perto de máximos históricos e os investidores estão a acompanhar de perto a atual época de resultados, que teve início ontem em Wall Street, numa altura em que as previsões apontam para fortes subidas nos lucros.



Ontem, JP Morgan, Goldman Sachs e Wells Fargo viram os seus lucros escalaram em torno dos 400%, em termos homólogos.