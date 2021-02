Europa vive a melhor semana em três meses. Juros de Itália mostram confiança em Draghi

07h11

Futuros em alta à boleia dos máximos de ontem em Wall Street

Os futuros das ações europeias e norte-americanas estão a negociar em alta nesta sexta-feira, seguindo os máximos históricos alcançados ontem no fecho de Wall Street, depois de uma melhoria nos dados relativos ao emprego.



Por esta altura, os futuros do índice Stoxx 50 - índice que reúne as 50 maiores cotadas do continente europeu - sobem 0,5%, enquanto que os futuros do norte-americano S&P 500 vão valorizando 0,3%, numa altura em que os lucros das empresas recuperam e os bancos centrais continuam a dar apoio.



A pressão para o presidente dos EUA, Joe Biden, acelerar a aprovação do pacote de estímulos orçamentais de 1,9 biliões de dólares também aumentou o sentimento.



Durante a madrugada em Lisboa, a sessão asiática foi também positiva, com os índies do Japão (1,4%), de Hong Kong (+0,9%) e da Coreia do Sul (1,1%) a registarem ganhos expressivos.



Em Hong Kong, a startup de vídeos Kuaishou Technology subiu mais de 190% na sua estreia em bolsa, após ter protagonizado uma das maiores ofertas públicas iniciais em vários anos.