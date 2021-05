Ações europeias a caminho de novo recorde na mais longa série de ganhos deste ano

09h20

Ouro a negociar em máximos de quatro meses

O metal dourado atingiu esta quarta-feira um máximo de quatro meses, após as declarações da Reserva Federal dos Estados Unidos sobre a inflação.



O ouro está a valorizar 0,50%, com a onça a atingir os 1.908,77 dólares. A perda de terreno do dólar e os juros mais baixos estarão a impulsionar a procura pelo ouro, visto como um ativo de refúgio em tempos de maior incerteza. Mesmo com a reabertura da economia de vários países, após os confinamentos impostos devido à pandemia, e as perspetivas de retoma, a incerteza continua a dar força à procura por este metal.



O ouro já subiu 7,6% este mês, encaminhando-se a passos largos para os maiores ganhos registados desde o mês de julho.



Citado pela Bloomberg, Naeem Aslam, analista chefe da Ava Trade, nota que poderá haver "algum recuo em breve" no preço do ouro.