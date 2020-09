Bolsas sobem e juros descem de olhos postos em novos estímulos. Dólar com melhor semana desde abril

08h50

Ouro aproveita queda do dólar para recuperar

O ouro está a subir pela segunda sessão, recuperando do ciclo negativo que levou a cotação do metal precioso para mínimo de dois meses. Esta variação replica de forma inversa o desempenho do dólar, com a queda da moeda norte-americana pela segunda sessão a permitir a recuperação da matéria-prima.



No mercado à vista em Londres a cotação do ouro valoriza 0,29% para 1.873,46 dólares. O aumento da incerteza com a pandemia, numa altura em que vários países registam um número de casos recorde, também contribui para os investidores procurarem abrigo no ouro.