Maior confiança dos construtores dá ganhos a Wall Street

Futuros da Europa com ganhos tímidos antes de cimeira europeia

Os futuros dos índices europeus e norte-americanos negoceiam em leve alta, num dia em que se dá início à cimeira europeia que pode definir o dinheiro que será injetado nos países da região, à luz do Plano de Recuperação proposto pela Comissão Europeia.



Assim, os futuros do Stoxx 50, índice que reúne as 50 maiores cotadas da Europa, avança 0,1%, com os investidores atentos aos desenvolvimentos neste campo, para depois definirem um foco de negociação. Já os futuros do norte-americano S&P 500 ganham 0,2%,



Hoje, o Conselho Europeu vai avaliar a proposta para o Plano de recuperação da União Europeia de 750 mil milhões de euros, numa cimeira que vai durar dois dias. Para além da aprovação deste plano desenhado há alguns meses, será também revisto o quadro de financiamento plurianual para o período entre 2021 e 2027, no valor de 1,074 biliões de euros.



Durante a madrugada em Lisboa, na sessão asiática verificaram-se sentimentos mistos. No Japão, o índice de referência caiu 0,4%, mas na Coreia do Sul a bolsa avançou 0,7%. Na China, o índice de Xangai sofreu uma queda de 0,3%, enquanto que em Hong Kong se registaram ganhos de 0,3%.



Em foco continua a temporada de resultados empresariais, com destaque para as empresas dos Estados Unidos. Apesar de grande parte das empresas estarem a registar grandes quedas no lucro ou mesmo prejuízo, 80% das cotadas conseguiu divulgar números acima do esperado pelo mercado, até agora, de acordo com a casa de investimento Bank Julius Baer & Co, em Singapura.