Bolsas europeias sobem mais de 1% com produção industrial chinesa a dar esperança. Petróleo ganha mais de 3%

07:30

Bolsas sobem tímidas com produção industrial chinesa a dar esperança

As bolsas asiáticas subiram e os futuros dos Estados Unidos e Europa indicam que as praças ocidentais deverão rumar na mesma direção. A animar os investidores está a recuperação na produção industrial chinesa.





A produção industrial na China aumentou em abril pela primeira vez desde que se instalou a pandemia do novo coronavírus. A subida foi de 3,9% comparando com o mesmo mês do ano anterior, revertendo uma queda de 1,1% em março. Contudo, as vendas a retalho caíram 7,5%, acima dos 6% que se anteviam, e a taxa de desemprego subiu para 6%, dos 5,9% do mês anterior. Por esta altura, já 95% dos trabalhadores voltaram ao trabalho, o que compara com os 85% do final de março.





No Japão, o Topix avançou 0,6%, enquanto os chineses Hang Seng e Compósito de Xangai subiram 0,4% e 0,2%, respetivamente. Na coreia do Sul os ganhos do Kospi foram da mesma ordem. Já nos Estados Unidos os futuros do S&P500 deixam antever uma subida de 0,1% enquanto o europeu Stoxx50 avança com mais força, em 1,3%.





Apesar dos dados algo animadores e da resposta positiva das bolsas, há vários "assuntos pendentes" que podem vir a abalar os investidores durante a última sessão da semana. Na quinta-feira, o presidente Donald Trump disse não querer falar com o homólogo chinês Xi Jinping por agora e, paralelamente, os pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos voltaram a preocupar, tendo-se mantido na fasquia dos milhões e apresentando uma queda menor do que o esperado.