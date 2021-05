Bolsas tímidas com volatilidade nos mercados a travar apetite pelo risco. Juros de Portugal sobem

07h40

Futuros das ações tímidos com investidores a avaliarem os riscos

Os futuros das ações europeias estão a valorizar ligeiramente na manhã desta segunda-feira, à medida que os investidores continuam a avaliar as quedas das criptomoedas, as perspetivas da inflação nas maiores economias e a tentativa da China de baixar os preços das matérias-primas na indústria.



Por esta altura, os futuros do Euro Stoxx 50 - que reúne as 50 maiores empresas da região - ganham 0,1% e os futuros do norte-americano S&P 500 avançam 0,2%. As ações registaram ganhos modestos no Japão (0,4%), na China (0,1%) e na Austrália (0,2%), mas caíram em Hong Kong (-0,4%).



A subida do preço das "commodities" mantém-se em foco na China, que tem tentado arrefecer esta escalada, com o país a prometer punições severas por violações que vão desde especulação excessiva até espalhar notícias falsas.



Os indicadores de mercado das expectativas de inflação diminuíram recentemente, mas persistem as preocupações de que a recuperação pós-pandemia possa aumentar as pressões sobre os preços e forçar um retrocesso no apoio extraordinário dos bancos centrais. Para já, os juros do Tesouro e o dólar norte-americano permanecem estáveis.



As ações globais perderam algum fôlego e verifica-se algum receio por parte dos investidores em investir em ativos mais arriscados, principalmente depois da queda robusta das criptomoedas, especialmente da bitcoin.