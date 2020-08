Bolsas europeias recuam. Powell penaliza ouro e petróleo cai

17h37

Europa recua de máximos de duas semanas em dia de Fed

As principais praças europeias terminaram o dia em queda, corrigindo dos fortes ganhos de ontem, num dia em que o setor de turismo continua o seu "rally" positivo devido às notícias otimistas quanto ao desenvolvimento de uma vacina capaz de travar o coronavírus.



O Stoxx 600 - índice que reúne as 600 maiores cotadas da Europa - perdeu 0,6%, um dia depois de ter conseguido superar a média móvel de 200 dias pela primeira vez, nas últimas duas semanas.



Apenas os setores de meios de comunicação e turismo registaram ganhos, com o último a registar o melhor mês desde abril de 2009. O setor das operadores de comunicação tiveram uma liquidez 108% superior à média do último mês.



Os líderes das principais economias da Europa estão a descartar novas restrições na deslocação enquanto tentam apoiar a recuperação económica. Os setores defensivos, como imobiliário, saúde e serviços públicos desvalorizaram.



Entre as empresas com maiores ganhos estiveram a WPP (+6,5%), a CD Projekt (+5,4%) e a Carnival +(5,2%). No campo contrário estiveram a BioMerieux (-12,6%), a DiaSorin (-8,6%) e a Eurofins Scientific (-8,3%).



A meio da sessão desta quinta-feira, as bolsas europeias conseguiram anular as quedas, por breves instantes, depois do discurso de Jerome Powell, líder da Reserva Federal dos Estados Unidos, que anunciou uma alteração na política do banco central.



A Reserva Federal dos Estados Unidos anunciou uma alteração à sua estratégia de política monetária, durante o seu encontro anual em Jackson Hole, que vai permitir que a inflação suba mais do que os 2% estipulados, durante alguns períodos, com o objetivo de suportar o mercado laboral em particular, manter as taxas de juro baixas e impulsionar a economia do país em geral.