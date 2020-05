07:43

Bolsas vacilam com novo surto a assombrar cotações

As bolsas asiáticas quebraram e na Europa e nos Estados Unidos a tendência, antevista nos futuros, é igualmente negativa. Os investidores retraem-se perante a preocupação de que, às medidas de desconfinamento que vão proliferando pelo mundo, se siga um novo aumento do número de casos de coronavírus.





O coreano Kospi, o Compósito de Xangai e o japonês Topix mostraram todos uma quebra ligeira na última sessão. O australiano S&P/ASX 200 e o chinês Hang Seng perderam mais de 1%. Na Europa e nos Estados Unidos, os futuros apontam para perdas até aos 0,5%.





A Coreia do Sul reportou um reacender do número de casos de covid-19 e Wuhan, a cidade onde a pandemia teve origem, voltou a detetar os primeiros casos desde que a cidade terminou o período de isolamento, há um mês, dados que estão a sustentar as preocupações quanto a uma nova onda de infeções.





A agravar o sentimento estão as relações entre os Estados Unidos e a China, depois de a administração de Donald Trump ter avançado na segunda-feira com a iniciativa de bloquear o investimento em ações chinesas através de um fundo de pensões.





"Entrámos numa fase de consolidação em que o mercado está à procura de clareza nas tendências económicas antes de atacar outra vez", comenta um analista da Nordea Investment Funds, em declarações à Bloomberg. Para estes especialistas, o grande risco está mesmo no possível acordo comercial entre os Estados Unidos e a China pois, segundo esta casa de investimento, a possibilidade de falhar foi até agora subestimada.