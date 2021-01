Bolsas valorizam com estímulos nos EUA a deixar água na boca  

há 36 min. 08h02

Ouro à espera de Powell e Biden

O ouro está a descer 0,27% para os 1.840,55 dólares, contando a segunda sessão no vermelho. O metal amarelo segue hesitante na expectativa acerca do pacote de estímulos do presidente Joe Biden, que deverá adiantar hoje novidades.





Outro evento que estará na mira dos investidores é o discurso do presidente da Fed, Jerome Powell, já que também afetará o apetite ao risco. De acordo com um analista da Oanda, consultado pela Bloomberg, o ouro "pode estar pronto a acelerar se Powell e Biden não desapontarem".