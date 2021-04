Bolsas voltam a subir com medos sobre a inflação nos EUA a dissiparem-se

07h41

Futuros sobem ofuscando medo sobre a subida de preços nos EUA

Os futuros das ações europeias estão a negociar em alta na pré-abertura da sessão desta quarta-feira, o que aponta pata um início de dia positivo nas bolsas do "velho continente", numa altura em que os investidores mostram não estar tão preocupados com a inflação, como faziam crer há umas semanas.



Isto porque ontem, nos Estados Unidos, o indicador de preços do consumidor subiu em março na maior velocidade dos últimos oito anos - acima daquilo que seria previsto -, pressionado pela subida dos preços dos combustíveis.



Entre fevereiro e março, a inflação subiu de 0,4% para os 0,6% em termos mensais, tendo galgado de 1,7% para os 2,6% numa comparação anual.



Ainda assim, não parece ter sido motivo de preocupação para as bolsas norte-americanas, uma vez que terminaram o dia em alta (o S&P 500 e o Nasdaq 100 conseguiram renovar máximos históricos), com a expectativa sobre os resultados empresariais fortes a ofuscarem os receios iniciais quanto à inflação.



E hoje, a tendência parece ser semelhante. Os futuros do Euro Stoxx 50 - que agrupa as 50 maiores cotadas da Europa - ganha 0,4%, enquanto que os futuros do norte-americano S&P 500 avançam 0,1%, depois de uma sessão asiática mista.



Durante a madrugada em Lisboa, o índice do Japão encolheu (-0,4%) devido ao atraso no plano de vacinação contra a covid-19, ao passo que as bolsas na China, Coreia do Sul e Hong Kong avançaram entre 0,3% e 1,4%.