Europa volta a subir com investidores a serem atraídos pelo risco. Juros de Portugal em máximos de um ano

07h20

Futuros da Europa sorriem depois de uma sessão de quedas

Os futuros das ações europeias estão a negociar em alta, apontando para uma abertura de sessão com o "pé direito", depois de ontem os índices do "velho continente" terem corrigido.



Por esta altura, os futuros do Stoxx 50 - índice que agrupa as 50 maiores cotadas da região - ganham 0,6%, ao passo que os futuros do norte-americano S&P 500 permanecem sem tendência definida.



Durante a madrugada em Lisboa, a sessão asiática fez-se também sem uma tendência definida, oscilando entre ganhos no Japão (0,3%) e perdas na Coreia do Sul (-0,6%), China (-0,3%) e Hong Kong (-0,7%).



Os investidores estão a assimilar as minutas divulgadas ontem pela Reserva Federal dos EUA, sobre a última reunião de política monetária, que mostravam que existem vários decisores do banco central que estão dispostos a abrandar o ritmo de apoio monetário o quanto antes, caso a economia continue a recuperar com a agilidade atual.



Assim, com um aperto da política monetária, é de esperar que a inflação comece a abrandar para perto dos 2%, de novo, depois de em abril ter registado a maior subida homóloga dos últimos 13 anos, acima dos 4%. Mas para já, o banco liderado por Jerome Powell não se mostra preocupado com este indicador.



As criptomoedas continuam em queda livre e a bitcoin, a mais valiosa, registou uma queda de 30% no dia de ontem.