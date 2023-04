Juros aliviam com economia da Zona Euro a escapar recessão

07h57

Bons resultados colocam futuros da Europa no verde. Ásia termina com ganhos

Os principais índices europeus estão a apontar para um início de sessão positivo, com os investidores a avaliarem os resultados positivos das "big tech" ao longo da semana, bem como das restantes empresas.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,5%. Entre as empresas a revelar resultados esta sexta-feira estão a Mercedes e a petrolífera Eni.



Na Ásia, a sessão foi positiva, num dia em que as praças da região foram influenciadas pelos ganhos em Wall Street, com a Tencent, Samsung e TSMC a beneficiarem do sentimento positivo do mercado em relação às tecnológicas.



No Japão, o Nikkei atingiu um máximo intradiário após o fim da primeira reunião de política monetária do governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, em que o responsável manteve as taxas de juro inalteradas.



Na China, Xangai subiu 0,6% e em Hong Kong, o Hang Seng ganhou 0,7%. No Japão, o Topix cresceu igualmente 0,7% e o Nikkei avançou 0,9%. Na Coreia do Sul, o Kospi cedeu 0,1%.