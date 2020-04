Bolsas sobem e Brent afunda para mínimos de 21 anos. Juros de Portugal acima de 1,2% em dia de leilão

09:09

Ouro volta a aproximar-se dos 1.700 dólares

Depois de ter desvalorizado cerca de 0,5% na sessão de ontem, o ouro está de regresso aos ganhos, com uma subida de 0,63% para 1.696,86 dólares por onça.

O metal precioso continua a beneficiar do seu valor de ativo de refúgio, numa altura em que o mercado continua-a ser abalado pelos receios em torno do impacto global da pandemia do novo coronavírus, a que se junta o colapso dos preços do petróleo, que chegaram a valores negativos, na segunda-feira, pela primeira vez na história.

O ouro já sobe praticamente 12% desde o início do ano, e há vários especialistas a anteciparem que ainda terá muita margem para valorizar.

A prata, por seu lado, desce 0,12% para 14,8669 dólares.