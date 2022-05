"Buy the dip" dá ganhos à Europa. Petróleo sobe e juros aliviam

há 24 min. 18h05

Velho Continente de verde, mas volatilidade segue na ordem do dia

As principais praças europeias encerraram esta quarta-feira no verde, depois de um início de semana turbulento, com uma segunda-feira positiva e terça-feira negativa. Os investidores foram atraídos pelo facto de muitas ações estarem agora mais baratas, aproveitando para as comprar - é o chamado "buy the dip" - para depois venderem ou ganharem com a distribuição de dividendos das empresas.





Nas próximas horas, os olhos dos investidores vão estar postos nas atas referentes à última reunião da Fed, numa altura em que procuram pistas para saber qual vai ser o tipo de política monetária do supervisor norte-americano.



O índice de referência europeu Stoxx 600 fechou a subir 0,63% para 434,31 pontos, depois de mais uma sessão volátil em que chegou a estar a ganhar 1%, tendo depois entrado no vermelho mas recuperado fôlego na reta final da negociação.



Os setores que mais ganharam foram o retalho, a energia e as "utilities" (água, luz, gás), com valorizações acima de 1,5%. Já a maior descida do dia foi no setor imobiliário, a que se seguiram os serviços financeiros e os media.



James Athey, diretor de investimento da Abrdn, explicou à Bloomberg o sentimento atual no mercado - "muitos investidores estão desesperados e agarrados à ideia de que tudo de mau que tem acontecido vai acabar de uma vez e vamos poder voltar ao normal e comprar todas as ações mais baratas independentemente do cenário macro".



Mas adianta que "não vai ser assim tão fácil. Mesmo que a inflação esteja agora no seu valor mais alto, ainda tem de descer bastante para a Fed se sentir confortável para diminuir a retórica mais agressiva".



Nas principais praças da Europa ocidental, a maior subida foi a do índice milanês FTSEMIB, que ganhou 1,57%, seguido do madrileno IBEX que valorizou 1,49%, neste que foi o seu quarto dia consecutivo no verde. Abaixo de 1%, por ordem decrescente, esteve o lisboeta PSI, que somou 0,88%, o parisiense CAC40, que subiu 0,73%, o alemão DAX - que avançou 0,63% - e o AEX que, cresceu 0,62%. Com a menor subida do dia esteve o londrino Footsie, ao valorizar 0,51%.