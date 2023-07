Ouro valoriza com maior fuga dos investidores ao risco. Juros agravam-se na Zona Euro

07h44

Europa aponta para o vermelho e Ásia fecha em queda com investidores cautelosos antes de decisão da Fed

As bolsas europeias apontam para um arranque em terreno negativo, num dia em que os investidores tentam reduzir riscos antes da decisão de política monetária da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos.



A Fed conclui hoje o segundo dia de reunião, sendo amplamente esperado um aumento das taxas de juro de 25 pontos base. O foco estará sobretudo no discurso do presidente do banco central norte-americano, Jerome Powell, com os investidores a procurarem obter pistas sobre os próximos passos.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 cedem 0,4%.



Na Ásia, a negociação terminou no vermelho, tendo o índice da Coreia do Sul sido o que mais perdeu.



Na China, Xangai desvalorizou 0,43% e, em Hong Kong, o Hang Seng deslizou 0,54%, com o setor da tecnologia a perder mais de 1%. Os índices chineses regressaram assim às quedas, após o otimismo dos últimos dias devido às perspetivas de novos apoios estatais para impulsionar a recuperação económica.



No Japão, o Topix cedeu 0,10% e o Nikkei caiu 0,04%, enquanto na Coreia do Sul, o Kospi tombou 1,80%.



As atenções continuam hoje também nos resultados corporativos. Na terça-feira, a Microsoft divulgou que subiu a faturação anual em 6,9%, mas que os lucros cederam 0,5%, enquanto a Alphabet, dona da Google, reportou receitas acima do esperado pelos analistas no segundo trimestre e um aumento de 14,75% dos lucros. Hoje é a vez da Meta apresentar contas.