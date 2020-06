Ações europeias ganham força com novo avanço no acordo entre EUA e China. Petróleo sobe mais de 2%

09:09

Europa ganha força com novo avanço no acordo entre EUA e China

As principais praças europeias abriram a sessão de hoje em alta e foram ganhando força nos primeiros minutos da negociação, depois de a Bloomberg ter noticiado que a China vai comprar bens agrícolas aos Estados Unidos, num avanço da relação entre as duas maiores economias do mundo.



Por esta altura, os maiores índices do "velho continente" oscilam entre um ganho de 0,3% em Londres e um avanço de 0,8% em Amesterdão. O Stoxx 600, que reúne as 600 maiores cotadas da Europa, valoriza 0,47% para os 365,11 pontos.



A Bloomberg avança que a China está a equacionar acelerar as compras de bens agrícolas norte-americanos para cumprir o previsto na primeira fase do acordo entre ambos os países. Esta semana, as negociações entre Washington e Pequim vão ter lugar no Havai e espera-se que após a sua conclusão, a China - o maior importador de soja do mundo - reforce as compras de produtos com selo dos Estados Unidos, desde soja até aos cereais.



Esta notícia surge imediatamente após terem sido divulgadas partes do livro de John Bolton, ex-conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca. Na sua obra, a ser lançada na próxima semana, Bolton refere que o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ajuda ao homólogo chinês Xi Jinping para ganhar as eleições presidenciais deste ano, ao garantir que comprava mais produtos agrícolas norte-americanos.



Apesar do entusiasmo demonstrado nos mercados de ações europeus, os novos casos de covid-19 estão a travar maiores ganhos. A situação nos Estados Unidos, em alguns estados como o Texas ou a Florida, o número de novos infetados continua a disparar. Na China, o cancelamento de voos e encerramento de escolas fizeram soar os alarmes.