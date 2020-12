Europa segura-se perto de máximos de fevereiro. Astrazeneca brilha

07h34

Cheques mais curtos para os norte-americanos pressionam bolsas

Os futuros das ações europeias negoceiam em queda, apontando para uma abertura em baixa das praças europeias, que assim devem corrigir dos ganhos mais recentes. As bolsas norte-americanas travaram os ganhos no final da sessão de ontem depois de ter perdido força a possibilidade de passar no Senado a versão do pacote de estímulos com cheques mais generosos para os norte-americanos.

Os futuros do Euro Stoxx50 cedem 0,3%, apesar de na maioria das bolsas asiática a sessão ter sido de sinal positivo. O compósito de Xangai e o Hang Seng de Hong Kong exibiram subidas fortes de 1,1% e 1,5%, semelhantes aos 1,9% registados na Coreia do Sul. Já a Austrália e o Japão contrastaram, com quebras de 0,3% e 0,8%, respetivamente. Os futuros do norte-americano S&P500 sobem 0,3%.

Na segunda-feira a Câmara dos Representantes aprovou de novo o pacote de estímulos e de financiamento federal, desta vez acatando a recomendação de Donald Trump de "engordar" os cheques que serão entregues a quem ganha até 75.000 dólares por ano, faltando agora o Senado pronunciar-se.

A expectativa era que também a câmara alta do Congresso aprovasse este aumento no valor individual dos cheques – de 600 para 2.000 dólares –, o que animou as bolsas na terça-feira. No entanto, o líder da maioria no Senado, o republicano Mitch McConnell, bloqueou uma consideração imediata da medida para aumentar o valor desses pagamentos, tendo sugerido que pelo menos se analisasse a questão, o que arrefeceu o entusiasmo.

"Isto é uma economia que está a recuperar, as políticas serão acomodatícias por uns anos", o que beneficia as ações, afirma a Invesco Global, em declarações à Bloomberg. "Isto não significa que não vão haver alguns desafios à medida que progredimos nos próximos anos".





Com o aproximar do final do ano os analistas estimam movimentos de recomposição de carteiras e uma queda acentuada da liquidez, com muitos investidores a afastarem-se do mercado nesta pausa.