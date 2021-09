Conversa entre Biden e Xi e subida dos preços do petróleo dão ganhos a Wall Street

09h14

Petróleo a subir e a reduzir perda semanal

O petróleo está a valorizar nesta sessão, com o WTI e o brent do Mar do Norte a registar ganhos nesta altura.



O WTI, negociado em Nova Iorque, está a avançar 0,79%, com o barril a negociar nos 68,68 dólares. Já o brent do Mar do Norte, que serve de referência para o mercado português, está a valorizar 0,94%, com o barril a ultrapassar a fasquia dos 70 dólares, já nos 72,12 dólares.



O "ouro negro" tem vindo a recuperar terreno ao longo desta semana, estando a reduzir as perdas semanais. O furacão Ida e os constrangimentos causados no Golfo do México e no Louisiana, afetando a produção, tem gerado incerteza no mercado. A par deste fator, os investidores estão ainda a analisar o facto de a China ter anunciado que libertou crude das suas reservas estratégicas, numa intervenção sem precedentes, nota a Bloomberg.