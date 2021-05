Europa na corda bamba com tecnológicas a fazer tremer

há 30 min. 09h42

Europa na corda bamba com tecnológicas a desequilibrar

O índice que agrega as 600 maiores cotadas da Europa, o Stoxx600, está a valorizar uns ligeiros 0,05% para os 440,14 pontos, contabilizando a segunda sessão no verde. Ainda assim, as cotações mantêm-se perto do máximo de sempre que foi atingido a 19 de abril. Hoje, a maioria dos setores que compõem o Stoxx 600 está no verde, com o das matérias primas a destacar-se pela positiva, ao somar mais de 1%.



Distribuindo o olhar pelas principais praças, a cor não é unânime: Lisboa, Frankfurt, Amesterdão e Milão ficam pelo vermelho, enquanto Madrid, Londres e Paris se posicionam no verde.



Na Europa e nos Estados Unidos, as empresas tecnológicas estão a pesar sobre os índices. Na segunda-feira a Tesla e a Amazon abalaram o Nasdaq 100 e, esta terça-feira, o serviço de entregas de comida online HelloFresh, assim como a empresa de semicondutores Infineon Technologies estão a penalizar o Stoxx 600.