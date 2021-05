Lisboa lidera ganhos em Europa dividida perante retirada de estímulos e pandemia na Ásia

09h42

Bolsas dos periféricos em alta, Stoxx600 recua com viagens a pressionar

As principais bolsas do velho continente negoceiam sem tendência definida nesta primeira sessão bolsista da semana, embora prevaleça o pessimismo sobre o otimismo nesta arranque de sessão.



As bolsas de três economias periféricas (Portugal, Espanha e Grécia) são exceção na Europa e seguem a transacionar em terreno positivo. O índice lisboeta PSI-20 lidera mesmo os ganhos ao apreciar 0,75% para 5.234,42 pontos, tratando-se esta da quarta valorização consecutiva, o que coloca a bolsa nacional em máximos de 8 de janeiro. O BCP aprecia pelo quinto dia e negoceia em máximos de março de 2020 após ter tocado nos 16,06 cêntimos por ação.



Já o índice de referência europeu Stoxx600, que agrega as 600 maiores cotadas europeias, perde 0,15% para 441,86 pontos. Os setores das viagens e petróleo são os que mais pressionam os títulos europeus, sendo que as subidas conseguidas pelas telecomunicações e pelo setor automóvel permitem atenuar as perdas no velho continente.



Além da deterioração da crise pandémica em vários países asiáticos continuar a pesar no sentimento dos investidores, crescem também os receios de que os bancos centrais venham a ser obrigados a levantar antes do previsto as respetivas políticas de estímulo económico como forma de atenuar a pressão inflacionista num contexto de relançamento económico robusto.



Os investidores aguardam com particular expetativa as atas relativas à última reunião da Reserva Federal que serão divulgadas esta semana para perceber eventuais pistas quanto ao rumo da políticas monetária do banco central dos Estados Unidos. Estes fatores acabam por traduzir-se numa menor apetência dos investidores por ativos avaliados como mais arriscados, sendo disso exemplo os títulos acionistas.