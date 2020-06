Bolsas europeias e petróleo renovam máximos de março. Juros de Portugal abaixo de 0,5%

07:41

Dados económicos suportam ganhos das bolsas apesar de protestos nos EUA

As bolsas asiáticas negoceiam em alta e as praças europeias devem voltar a abrir em terreno positivo, refletindo o optimismo dos investidores com os dados económicos divulgados na segunda-feira.

Os indicadores que medem a evolução do setor industrial na Europa e nos Estados Unidos subiram em maio, recuperando de quedas recorde em abril, sinalizando que o pior da recessão já ficou para trás.

Apesar da crescente tensão entre os Estados Unidos e a China ameaçar um acordo comercial entre as duas maiores economias do mundo, as bolsas globais estão a negociar em máximos de três meses devido à abertura gradual das principais economias, sem que se verifique um aumento da propagação do coronavírus.

O Nikkei somou 1,19% e o Hang Seng avançou 0,71%, com o índice de Hong Kong a manter-se em alta depois de ontem ter disparado mais de 3%. Os futuros do Euro Stoxx 50 avançam 0,6%, apontando para uma abertura em alta na Europa.

Os futuros do S&P500 descem 0,1%, com Wall Street a ser penalizado depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter dito que vai destacar as forças militares por todas as cidades que enfrentam protestos se os governadores dos estados e os responsáveis locais forem incapazes de conter novos distúrbios civis que estão a surgir por todo o país.

Trump disse que vai destacar o exército para outras cidades, se necessário. "Se uma cidade ou estado recusar tomar as ações que são necessárias para defender a vida e a propriedade dos seus residentes, então vou destacar o exército dos Estados Unidos e rapidamente resolver o problema por eles", disse o presidente.

"A anarquia nas cidades ameaça colocar a recuperação do risco, uma vez que o otimismo dos investidores em relação à reabertura económica nos EUA pode diminuir", escreveu Stephen Innes, da AxiCorp, numa nota de research.

"Se os consumidores americanos estiverem relutantes a sair do isolamento da Covid-19 receando uma segunda vaga, é pouco provável que se sintam mais seguros com veículos militares a descer a Pennsylvania Avenue", escreveu.