Petróleo sobe mais de 1% à boleia da tensão no Médio Oriente. Ouro valoriza

07h48

"Default" iminente da Country Gardden atira ações imobiliária da China para mínimos de 2009

Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 negoceiam de forma praticamente inalterada, horas antes de serem divulgados os dados finais da inflação na Zona Euro. Em setembro, a evolução de preços na região terá abrandado de 5,2% para 5,3%, de acordo com as estimativas rápidas do Eurostat.





Os investidores estão ainda a digerir os mais recentes dados da inflação no Reino Unido, que ficaram acima do esperado.





Pela Ásia, a sessão fechou de forma mista, à medida que reina um sentimento de incerteza relativamente ao Médio Oriente, devido ao conflito entre Israel entre Israel e Hamas.





Os encontros entre o presidente dos EUA, Joe Biden, e vários líderes árabes foram cancelados, após um ataque a um hospital na Faixa de Gaza.





Na China, Xangai deslizou 0,68% e Hong Kong desvalorizou 0,12%. No Japão, o Nikkei fechou na linha de água (0,006%) e o Topix subiu 0,14%.





Os mais recentes dados económicos refletiram a imagem de uma economia ainda segura, porém a preocupação com o setor imobiliário continua a pressionar o sentimento.





O índice chinês do setor das empresas imobiliárias caiu para mínimos de 2009, após a Country Gardden ter alertado que está a caminho do primeiro "default".





No caso das praças nipónicas, além do fator geopolítico, o sentimento foi influenciado pelo anúncio do Banco do Japão que vai realizar uma compra não programada de dívida, após os juros da dívida japonesa a dez anos ter alcançado máximos de uma década.

Na Coreia do Sul o Kospi subiu 0,11%.