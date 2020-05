Desconfinamento na Europa e EUA dá ganhos às bolsas. Petróleo em máximos de dois meses

07:22

Futuros da Europa e dos EUA em alta com reabertura da economia a animar

Os futuros do índice S&P 500 e do Stoxx 50, que agrega as 50 maiores cotadas da Europa, seguem em alta nesta segunda-feira de manhã, antevendo uma abertura de sessão positiva.



O norte-americano ganha 1,1% e o pan-europeu avança 1,9%, numa altura em que praticamente todos os países europeus já deram início ao processo de desconfinamento.



Nos Estados Unidos, o processo de reabertura está ainda numa fase mais precoce em alguns estados, mas noutros, como é o caso da Califórnia, cuja economia está a funcionar 75%, grande parte das empresas está já a funcionar. A Apple anunciou que perto de 100 das suas lojas já tinham aberto.



Apesar do otimismo nesta segunda-feira, a Reserva Federal alertou para uma possível queda dos preços dos ativos, caso uma segunda fase de contágio surja nos próximos meses.



No continente asiático a sessão foi igualmente positiva, com ganhos no Japão (+0,2%), em Hong Kong (+0,6%) e na China (+0,6%). Na Austrália, os principal índice subiu 1,1%.



Enquanto vários países europeus continuam a relatar o menor crescimento do número de mortes diárias desde março, devido ao novo coronavírus, os dados económicos estão a espelhar o impacto da covid-19. Na passada sexta-feira, os Estados Unidos anunciaram quedas recorde nas vendas a retalho e na produção industrial. A economia do Japão encolheu 3,4% no primeiro trimestre.