Europa negoceia mista, com "debt-ceiling" em foco

08h49

Futuros de Europa sem rumo. Ásia interrompe três dias de perdas

Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 estão a negociar sem rumo definido, estando agora a avançar 0,07%, numa altura em que os investidores vão avaliando, como tem acontecido esta semana, as negociações em torno do limite da dívida norte-americana.



Os responsáveis republicanos e da Casa Branca estão cada vez mais perto de um acordo para levantar o tecto da dívida e cortar a despesa federal por dois anos, de acordo com fontes citadas pela Bloomberg. Ainda assim, os detalhes ainda não estão acordados. Caso avance é esperado um voto na Câmara dos Representantes na próxima terça-feira.



Na Ásia, a sessão foi positiva, com os índices da região a interromperem três dias de perdas, com o Japão a retomar o seu 'rally' e as cotadas de semicondutores a estenderem os ganhos pelo segundo dia, ainda a beneficiar dos bons resultados e "guidance" da Nvidia.



Os investidores continuam focados nas empresas asiáticas fabricantes de "chips", à espera que a procura por aplicações de inteligência artificial aumente, ajudando a recuperar de quedas registadas noutras áreas.



"O efeito positivo da euforia de IA deverá sustentar os mercados asiáticos, à medida que os investidores continuam à procura de como rentabilizar e serem os maiores beneficiários do setor"", disse Eli Lee, analista do Banco de Singapura, à Bloomberg.



"Ainda assim, alguns riscos em segundo plano podem assustar os investidores da região", completou.



Na China, Xangai cedeu 0,1%. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,3%, bem como o Topix, no Japão, e o Nikkei, que ganhou 0,6%.



Em Hong Kong, o Hang Seng esteve encerrado devido a um feriado.