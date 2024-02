Crude desce pelo segundo dia. Ligeira queda do dólar permite recuperação do ouro

07h33

Empurrão de "big tech" em Wall Street chegou à Ásia e deve contagiar as bolsas europeias

O regresso dos principais índices norte-americanos aos ganhos deu alento às bolsas asiáticas, que se pintam de verde, e deverá também impulsionar a sessão europeia.



Os resultados robustos das tecnológicas estão a sobrepor-se às preocupações em torno de uma inflação elevada e as "big tech" vão continuando a impulsionar o "rally" do lado de lá do Atlântico.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,4%.



Na Ásia, também se sentiram os ventos de otimismo dos Estados Unidos, com as tecnológicas TSMC e Tokyo Electron a serem as que mais avançaram.



O pulo da fabricante de "chips" taiwanesa para terreno nunca antes alcançado - depois de o Morgan Stanley ter subido o preço-alvo da empresa - levou o principal índice do país a máximos históricos.



Na Indonésia, o Jakarta Stock Exchange Composite Index (JCI) valorizou quase 2%, depois de Prabowo Subianto ter vencido as eleições presidenciais.



Em Hong Kong, os índices inverteram as perdas no início da sessão e estão a caminho do segundo dia de ganhos. Na China as bolsas continuam encerradas devido a feriado.



As praças asiáticas estão a caminho da quarta semana de ganhos, algo que não acontece há cerca de um ano.



"Temos visto o mercado a ser sensível a alguns dados económicos, principalmente a inflação", disse à Bloomberg Thomas Poullaouec, analista da T. Rowe Price, acrescentando que "a recuperação [nas bolsas] mostra que o poder de resultados robustos é forte e vemos que os ganhos podem continuar".