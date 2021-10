Volatilidade a marcar a negociação na Europa, em dia de fim do "rally" do petróleo

há 25 min. 09h27

Europa inverte. Depois de abertura ano vermelho, praças negoceiam positivas

A Europa está a conseguir recuperar, ainda esta manhã, da abertura no vermelho. Às 09h11, as principais praças estavam já quase todas a negociar positivas, à exceção de Londres, que caía 0,13% e Paris, a desvalorizar 0,15%.



A volatilidade dos mercados de capitais do velho continente reflete os sentimentos mistos que os investidores vivem. Se, por um lado, se mantêm os riscos da subida da inflação e os receios de atrasos na recuperação económica pós-pandemia, por outro, as contas das empresas - que têm estado a ser divulgadas desde a semana passada - estão a superar expetativas.



A refletir esse sentimento, o Stoxx 600, índice que agrega as principais cotadas da Europa, estava um pouco acima da linha de água, a valorizar 0,04%. O setor do retalho e dos recursos são os que mais pressionam. A liderar os ganhos estão as "utilities".



"O arranque muito positivo da época de resultados do terceiro trimestre, sobretudo em Wall Street, foi suficiente para inverter a tendência do sentimento no mercado. Os bons resultados afastaram os receios com o impacto do aumento dos custos e problemas no abastecimento na atividade das empresas, que ficam mais robustas para enfrentar um aperto gradual da política monetária", indicam os analistas do BA&N.