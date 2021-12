Esperança na manutenção da retoma anima Europa. Petróleo e ouro sobem

09h30

Praças europeias em alta pelo segundo dia consecutivo. Tecnologia e turismo dão gás às bolsas

As principais praças da Europa estão a negociar em terreno positivo, pelo segundo dia consecutivo, com os investidores a mostrarem apetite pelo risco numa altura em que o medo provocado pela nova variante da covid-19 detetada na África do Sul tem vindo a abrandar.



Nesta altura, o Stoxx 600 está a avançar 1,64% para 476,27 pontos, com 542 cotadas no "verde". A puxar pelos ganhos estão alguns dos setores que mais desvalorizaram ao longo das últimas semanas, como é o caso do setor do turismo e lazer, que soma agora 2,33%, e a indústria, que sobe 2,03%.



As cotadas ligadas ao setor da tecnologia são, no entanto, as que mais valorizam, com uma subida de 3,61%. Já o setor do petróleo e gás ganha 1,89%, num dia em que o petróleo segue em alta, com o barril do WTI de Nova Iorque a ultrapassar a fasquia dos 70 dólares.



Por cá, o PSI-20 está a avançar 1,23%, com nove das 19 cotadas a negociarem com ganhos superiores a 1%, com destaque para a Jerónimo Martins (que soma 2,40%), a EDP (1,53%) e a EDP Renováveis (1,94%).



Nas restantes praças europeias, o índice espanhol IBEX ganha 0,93%, o alemão DAX aprecia 1,95%, o francês CAC 40 valoriza 2,07% e a bolsa de Amesterdão avança 2,66%. Nota ainda para a bolsa italiana, que regista uma subida de 1,19%.