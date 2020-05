EUA e China animam bolsas com pacto comercial. Petróleo soma mais de 5% em Nova Iorque

08:55

Petróleo bisa os ganhos semanais pela primeira vez desde fevereiro

O "ouro negro" prepara-se para, pela primeira vez desde fevereiro, contar a segunda semana consecutiva de ganhos acumulados nas cotações.





O barril de Brent, negociado em Londres e referência para a Europa, soma 3,43% para os 30,47 dólares por barril, enquanto o crude cotado em Nova Iorque avança 5,35% para os 24,81 dólares. Na semana, o primeiro sobe 14,79% e o segundo cerca de 24%.





O maior exportador do mundo, a Arábia Saudita, aumentou o preço em quase todas as classes do produto, o que sugere que este gigante do Médio Oriente pretende suportar o aumento das cotações. Isto ao contrário do que se tem vindo a verificar nos últimos meses, ao longo dos quais os sauditas usaram a desvalorização da matéria-prima para pressionar a Rússia a alinhar nos cortes de produção.





Paralelamente, começa a notar-se a recuperação ao nível da procura nos Estados Unidos. O U.S. Gasoline, um indicador de consumo, teve o maior aumento em dois anos na última semana. Por outro lado, as reservas em Oklahoma espera-se que tenham descido desde a última sexta-feira, naquela que deverá ser a primeira contração desde fevereiro, e que deverá ser hoje confirmada pelos dados do Governo.