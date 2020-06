Bolsas europeias sobem mais de 2% com estímulos à vista. Juros descem pela quarta sessão

09:26

Ouro retorna à ribalta

O metal amarelo fez uma rápida visita ao vermelho no início da semana, numa altura de incerteza na qual os investidores quiseram aproveitar a liquidez deste ativo para obterem algum conforto. Contudo, com novos estímulos a melhorar as perspetivas, o metal avança 0,23% para os 1.729,13 dólares por onça.

Os investidores vão agora ficar atentos aos discurso do presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, que se vai apresentar esta terça-feira perante o Congresso para apresentar o relatório semi-anual que resume as políticas da Fed.