Reunião entre Rússia e Ucrânia sem avanços. Bolsas no vermelho, petróleo sobe e ouro alivia

07h42

EUA ponderam aplicar sanções contra a Rosatom

A administração norte-americana está a ponderar aplicar sanções à empresa estatal russa especialista em energia nuclear, Rosatom, de acordo com fontes próximas do assunto, contactadas pela Bloomberg. A Rosatom e as suas subsidiárias são responsáveis por cerca de 35% da atividade de enriquecimento de urânio no mundo e por abastecer vários países europeus com energia nuclear.



Estas sanções – se aplicadas – podem mesmo afetar o acordo nuclear de 2015, que neste momento o Ocidente tenta reavivar com o Irão, já que está empresa é quem está envolvida no controlo dos limites de produção nuclear impostos a Teerão.





Durante a madrugada de hoje (em Lisboa) as atenções viraram-se também para o Congresso dos EUA que votou a favor, com o apoio tanto de republicanos como de democratas, da proibição de importações de petróleo russo e ainda permitiu ao governo de Joe Biden "importar alguns produtos de interesse nacional".



Os parlamentares do Capitólio deram ainda luz verde para a um projeto-lei que irá fornecer 13,6 mil milhões de dólares, para responder à invasão na Ucrânia.





Do outro lado da guerra, a economia russa já começa a sentir o impacto das sanções. A inflação no país subiu 2,2% na primeira semana do conflito, de acordo com os dados do Serviço Federal russo de Estatística. Este é o maior aumento semanal, desde em 2008.



Esta quinta-feira arranca mais uma ronda de negociações entre Rússia e Ucrânia, mas desta vez na Turquia, em vem da Bielorrúsia, e com a estreia dos ministros dos Negócios Estrangeiros de ambos os países.



Durante o dia de ontem, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy reiterou que está disposto a comprometer-se com alguns pontos, mas descartou entregar seja qual for o território à Rússia.