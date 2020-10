Bolsas em mínimos de um mês no quarto dia de perdas

07h29

Europa a caminho da quarta sessão de perdas

Os futuros das ações da Europa e dos Estados Unidos estão em queda esta quinta-feira, 22 de outubro, em linha com o pessimismo que marcou a sessão asiática, depois de um alto responsável dos serviços de inteligência dos Estados Unidos ter dito que a Rússia e o Irão tentaram interferir nas eleições presidenciais do próximo mês.





Segundo o diretor da National Intelligence, John Ratcliffe, os dois países tiveram acesso a informações sobre o registo de eleitores. Os dados foram obtidos pelo Irão e separadamente pela Rússia.





Anteriormente, as ações dos EUA fecharam em baixa após uma sessão volátil devido a sinais de que um eventual pacote de estímulo provavelmente não se tornará lei antes das eleições. A líder da Câmara, dos Representantes Nancy Pelosi, e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin fizeram progressos nas últimas negociações e vão falar novamente esta quinta-feira.





Sem nenhum progresso significativo na política orçamental, os mercados "estão a reagir à elevada instabilidade política que vem com a confirmação dos esforços para manipular a corrida presidencial", disse Eleanor Creagh, estrategista do Saxo Capital Markets em Sydney, citada pela Bloomberg. "A capacidade de qualquer um dos candidatos se apoderar de acusações de interferência estrangeira é intensificada e aumenta a probabilidade de um resultado contestado, principalmente porque a corrida pode ser mais disputada do que as sondagens indicam atualmente".





Nesta altura, os futuros do Euro Stoxx 50 descem 0,5% enquanto os do S&P 500 recuam 0,6%.





Na sessão asiática, o japonês Topix perdeu 1,1%, o chinês Shanghai Composite caiu 0,6% e o Kospi, da Coreia do Sul deslizou 0,8%.