Europa a caminho da terceira abertura em alta do ano

há 44 min. 07h59

Ouro negoceia em "stand by" com dólar fraco. Euro ganha terreno

O ouro está a negociar esta quarta-feira praticamente inalterado, num valor acima dos 1.800 dólares por onça. Neste momento, o ouro está a subir ligeiramente 0,02%, para 1.814,97 dólares por onça.





A estabilização do ouro acontece depois de o metal preciosos ter recuperado ligeiramente, com a queda do dólar, após uma arranque atribulado do novo ano, em que registou o valor mais baixo em seis semanas devido ao aumento das yields da dívida soberana dos EUA.



Em contraciclo, a prata e a platina estão a registar perdas. A prata cai 0,39%, com a onça a desvalorizar para 22,97 dólares. Já a platina recua 0,43%, com a onça a valer 971,22 dólares.



O Índice do Dólar da Bloomberg – que compara a moeda norte-americana com 16 divisas rivais - está a afundar 0,08% para 96,200 pontos. Enquanto isso, o euro soma 0,11%, para 1,1299 dólares, e a libra ganha ligeiramente 0,02%, para 1,3533 dólares.