Europa afasta-se de máximos de um ano e termina ciclo de ganhos

08h38

Bolsas europeias em queda após máximos em Wall Street

As ações europeias estão a desvalorizar na sessão desta sexta-feira, depois de quatro dias consecutivos a ganharem força.



O Stoxx 600 - índice que agrupa as 600 maiores cotadas da região - perde 0,28% para os 422,98 pontos, recuando assim dos máximos de um ano atingidos ontem.



Este movimento está a ser analisado como uma correção técnica depois das boas prestações a nível global nos últimos dias, que levaram a máximos históricos em Wall Street.



Os investidores continuam a esfregar as mãos com o pacote de 1,9 biliões de dólares que irá cair sobre a economia norte-americana. Depois da aprovação no Senado e na Câmara dos Representantes, ontem foi a vez de o presidente Joe Biden assinar. Hoje está marcada uma cerimónia oficial para dar início à sua execução.



Este terceiro plano orçamental desenhado pelos EUA em época de pandemia contempla a entrega de cheques de 1.400 dólares a grande parte da população. De acordo com o instituto de tributação e economia política serão cerca de 280 milhões os beneficiados.



Por outro lado, os investidores olham já para a apresentação de novos dados económicos nos EUA, e também para a reunião da Reserva Federal na próxima semana.



Ontem foi a vez de o Banco Central Europeu (BCE) se reunir, com a presidente da instituição, Christine Lagarde, a referir que iria acelerar o ritmo de compras semanais.