Derrocada em Wall Street derruba Europa. Bolsas e petróleo em queda

há 58 min. 07h41

Futuros europeus em leve alta apesar de derrocada em Wall Street

Os futuros do índice Stoxx 50, que agrupa as 50 maiores cotadas da Europa, seguem a valorizar 0,3% na pré-abertura desta sexta-feira, apontando para um início de sessão positivo, apesar das quedas robustas registadas em Wall Street.



O tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou cerca de 5%, naquela que foi a maior queda do índice norte-americano desde 16 de março.



Os investidores têm estado a aplicar menos dinheiro nas tecnológicas, questionando-se sobre a sustentabilidade da forte valorização das cotadas do setor neste ano.

O Nasdaq Composite foi, por isso, o índice mais castigado nesta quinta-feira, mas tem sido também o que tem registado melhor desempenho nos últimos tempos – e no acumulado do ano ainda ganha perto de 30%, superando, de longe, o Dow Jones e o S&P 500.



Durante a madrugada em Lisboa, a sessão asiática acompanhou as quedas norte-americanas e os índices perderam entre 0,9% e 1,5%. Na Austrália, o índice principal desvalorizou cerca de 3%.



No entanto, os futuros da Europa vão sorrindo à boleia das novidades otimistas no campo das vacinas contra o coronavírus e com os sinais de que os bancos centrais continuarão a apoiar as economias.