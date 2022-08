Lisboa comanda ganhos numa Europa a meio gás. Juros agravam. Dólar sobe

há 5 min. 09h36

Lisboa comanda ganhos numa Europa morna. Bank of America reduz posição para ações do bloco

A Europa arrancou a última sessão de forma morna, com o índice de referência de região a oscilar entre ganhos e perdas e as restantes praças do bloco a negociarem de forma mista. Ainda assim, o Stoxx 600 caminha para a terceira semana consecutiva de ganhos, a mais longa série desde novembro.





Os investidores estão a digerir a época de resultados que já está na reta final e aguardam a divulgação dos dados do emprego nos EUA, um indicador importante para dar pistas sobre as decisões que serão tomadas em setembro pela Reserva Federal norte-americana.





O "benchmark" negoceia na linha d’ água (0,08%) para 439,43 pontos. Dos 20 setores que compõe o índice, mineração viagens e lazer comandam os ganhos, enquanto seguros e energias são os que mais perdem.





O Stoxx 600 cresceu quase 10% em julho, atenuando a queda ao longo do ano, motivada pelo endurecimento da política monetária por parte dos bancos centrais, colocando os investidores de caras com a possibilidade de uma recessão no bloco.





Esta sexta-feira, o Bank of America alimentou este temor, tendo revisto em baixa a sua posição para as ações europeias de "neutral" para "negativa".





"As ações correram um longo caminho, devidos aos lucros das empresas que inspiraram tranquilidade, mas os ventos macroeconómicos contrários devem levar os títulos a fazer uma pausa", antecipa Guy Foster, estratega-chefe da Brewin Dolphin, em declarações à Bloomberg.





Nas restantes praças europeias, Frankfurt (0,06%) e Paris (-0,02%) negoceia na linha d’água. Já Madrid perde 0,28%.





Milão e Lisboa são as únicas a registar ganhos: a praça italiana valoriza 0,21%, estando o ganho mais expressivo a cargo da bolsa nacional que soma 0,56%, puxada sobretudo pela EDP Renováveis e Greenvolt, depois de ter começado o dia também de forma morna.