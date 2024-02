Europa recupera de maior queda num mês. Juros aliviam na Zona Euro

09h31

Alertas de responsáveis japoneses levam iene a valorizar face ao dólar

O dólar está a negociar em baixa face ao iene, depois de responsáveis do Japão terem afirmado que estavam prontos para agir no mercado caso fosse necessário.



Isto depois de a divisa nipónica ter descido dos 150 ienes para um dólar, considerado pelos "traders" como o limiar para intervenção do Banco do Japão (BoJ) no mercado.



O dólar segue a desvalorizar 0,16% para 150,56 ienes, ao passo que o índice do dólar da Bloomberg - que mede a força da "nota verde" contra 10 divisas rivais - desliza 0,04% para 104,916 pontos.



"Espero que a fraqueza do iene dure mais tempo do que estávamos à espera e do que a maioria dos investidores esperavam", disse à Reuters Hebe Chen, analista da IG Markets, acrescentando que a mensagem do BoJ é de "paciência" relativamente à política monetária.