Europa em terreno negativo. Petróleo abaixo dos 100 dólares. Ouro segue a desvalorizar

Dólar ganha força. Euro vale 1,011 dólares

O índice do dólar da Bloomberg – que compara a nota verde com 10 divisas rivais – soma 0,25% para 108,34 pontos, continuando em máximos de dois anos, numa altura em que o mercado espera a divulgação dos números da inflação nos EUA em junho, o que pode – caso se verifique mais uma subida como previsto pelos analistas – pode fundamentar um endurecimento ainda maior maior da política monetária da Reserva Federal norte-americana (Fed).

"Os touros do dólar dominam o mercado, num cenário de aversão ao risco e perante uma Fed ‘hawkish’", comentou Vishnu Varathan, responsável pelo departamento de estratégia do Mizuho Bank em Singapura, em declarações à Bloomberg. Para os especialista, os dados da inflação divulgados hoje são importantes para as decisões a serem tomadas pelo banco central na próxima reunião agendada para este mês.

Já na Zona Euro, a moeda única derrapa 0,26% para 1,011 dólares, depois de esta terça-feira ter entrado em "paridade virtual" com a nota verde ao bater em 1,00003 dólares.



Ainda que numa ótica mais técnica não se possa falar em paridade, dado que as cinco casas decimais da conversão do euro para o dólar ainda não foram completamente invadidas por zeros (faltando uma), a realidade é que este fenómeno pode ter sido um sinal de que "a tempestade perfeita está a formar-se", alerta Luc Luet, estratega da Pictet Wealth Management, numa nota de "research" citada pela Bloomberg.

O membro do Conselho do BCE François Villeroy assegurou, em entrevista à rádio France info, que o banco central está a acompanhar os movimentos do euro no mercado cambial. "[A queda do euro face ao dólar] é uma boa noticia para os exportadores mas infelizmente aumenta um pouco a inflação", começou por explicar o governador.

Villeroy garantiu ainda que apesar de "não definirmos a taxa de câmbio seguimo-la porque conta para a inflação".

No acumulado do ano, o euro tomba 12% face ao dólar, tendo esta queda sido agravada pela diferença de velocidades entre a Reserva Federal norte-americana (Fed) e o Banco Central Europeu (BCE) na subida das taxas de juro e pela crise energética provocada pela guerra na Ucrânia.