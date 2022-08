Europa aponta para arranque com ganhos. Ásia fecha no verde. Petróleo e gás continuam a subir

há 49 min. 08h44

Petróleo valoriza. Gás vê nova subida

O petróleo segue a valorizar pela terceira sessão consecutiva, após um relatório governamental ter indicado que os Estados Unidos exportaram um número recorde de crude e produtos refinados.

O West Texas Intermediate (WTI), referência para os EUA, sobe 0,43% para 95,30 dólares por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte – negociado em Londres – valoriza 0,58%, estando a negociar nos 101,81 dólares por barril.



O "ouro negro" caminha para um ganho semanal, numa altura em que as perspetivas de uma redução no fornecimento compensam as preocupações quanto a um abrandamento da economia. A exportação de petróleo do Cazaquistão poderá não ser uma opção durante meses devido a danos no principal oleoduto do país, juntando-se esta pespetiva ao facto de a Arábia Saudita ter aberto a porta ao corte da produção por parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), numa tentativa de estabilizar o mercado.





No mercado do gás, os preços da matéria-prima continuam a subir, numa altura em que a pior crise energética nas últimas décadas aumenta a pressão sobre os governos para apoiar as indústrias e as famílias.



O gás negociado em Amesterdão (na sigla inglesa TTF), referência para o mercado europeu, sobe 2,34%, estando a cotar-se em 299 euros por megawatt-hora.



A Bloomberg aponta que os ministros da União Europeia responsáveis pela pasta da energia poderão convocar uma reunião extraordinária para debater os elevados preços.