Europa aponta para arranque com ganhos. Ásia maioritariamente no vermelho

07h50

Europa aponta para arranque positivo. Ásia maioritariamente no vermelho

A Europa aponta para um início de sessão em terreno positivo, um dia após terem sido conhecidos os dados da inflação na Zona Euro e de o Reino Unido ter apresentado um novo orçamento.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,6%.



Na Ásia, a negociação desta sexta-feira fechou mista, tendo os índices travado os ganhos do início da sessão, após mais um recuo no setor das tecnológicas.



Pela China, o tecnológico Hang Seng cedeu 0,28%, enquanto Xangai desceu 0,58%. Pelo Japão, o Nikkei desvalorizou 0,11%, enquanto o Topix encerrou na linha de água. Pela Coreia do Sul, o Kospi registou uma subida muito ligeira: 0,06%.