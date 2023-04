Euro perde face ao dólar. Juros agravam-se na Zona Euro

07h45

Europa aponta para arranque com perdas em dia de inflação. Vermelho domina na Ásia

As bolsas europeias apontam para um arranque de sessão com perdas, um dia após terem fechado em máximos de um ano.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 cedem 0,2%, num dia em que os investidores aguardam pela divulgação dos dados finais da inflação de março na Zona Euro. Na terça-feira, Philip Lane, economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), defendeu que seria apropriada mais uma subida das taxas de juro em maio, ressalvando, contudo, a necessidade de uma melhor análise da evolução da inflação.





A estimativa rápida divulgada pelo Eurostat indica que o aumento dos preços no consumidor terá abrandado para 6,9% no mês anterior.





Os norte-americanos Bank of America e o Goldman Sachs apresentaram ontem as contas do primeiro trimestre, tendo o primeiro superado as expectativas e o segundo ficado abaixo do consenso do mercado.

Na Ásia, a negociação fechou maioritariamente no vermelho, numa altura em que os investidores avaliam as mais recentes contas em Wall Street e que os índices chineses foram penalizados pelos planos dos acionistas de reduzirem as apostas nestes.Na China, Xangai cedeu 0,37% e em Hong Kong, o Hang Seng caiu 0,80%. No Japão, o Topix recuou 0,02% enquanto o Nikkei perdeu 0,18%. Na Coreia do Sul, o Kospi somou 0,07%.