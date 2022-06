Europa negoceia em terreno positivo. Petróleo avança. Ouro e dólar cedem

07h49

Praças da Ásia encerram em terreno positivo. Europa segue tendência

As principais praças da Europa ocidental estão a apontar para um início de negociação em terreno positivo, depois de ontem estes índices terem sido impulsionados pelos "caçadores de pechinchas", que compram ações baratas para depois as venderem mais caras.





Esta segunda-feira a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, voltou a mencionar a intenção de aumentar as taxas de juro em julho e setembro, destacando que as preocupações com o mercado financeiro não vão retirar o foco da luta contra a inflação.





Mais tarde, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse depois de uma reunião com o antigo secretário do tesouro, Lawrence Summers, que uma recessão no país não é "inevitável".



Esta terça-feira, os mercados asiáticos negociaram em sentido positivo. Os principais índices japoneses lideraram os ganhos, com o dólar face ao iene perto de mínimos de 24 anos, isto numa altura em que os bancos centrais destes dois países têm tomado decisões de política monetária opostas.





Pelo Japão, o Nikkei cresceu 1,8% enquanto o Topix subiu 1,7%. Na Coreia do Sul, o Kospi somou 0,6%. Já pela China, Xangai perdeu 0,32% enquanto o Hang Seng somou 1,2%.



Já os futuros do EuroStoxx50 sobem 0,6%.